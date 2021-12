Otamendi está pronto a voltar após assalto num onze de... clássico

Otamendi com regresso marcado ao onze do Benfica

O internacional argentino encabeça a lista de habituais titulares do Benfica que, depois do "descanso" na partida ante o Covilhã, regressam a todo o gás na receção ao Marítimo.

Jorge Jesus não quer abrandamentos de ritmo ou de intensidade antes do duplo embate com o FC Porto, o primeiro para a Taça de Portugal e o segundo a contar para a Liga Bwin. Como tal, e depois de uma partida contra o Covilhã referente à Taça da Liga onde toda a equipa conheceu mexidas e, mesmo assim, foi cumprido o objetivo de atingir a final four, agora é tempo do regresso dos pesos pesados à titularidade. E, à cabeça desse elenco, estará já Otamendi.

O central argentino foi um dos poupados na partida ante os serranos, mais por uma questão psicológica do que física dado que fora vítima de um assalto violento nos dias antes. Apesar disso, Otamendi não interrompeu as suas rotinas de treino com o plantel e, por isso, está apto e nos planos do técnico para entrar no jogo de amanhã no Estádio da Luz frente ao Marítimo, para a 15.ª jornada do campeonato.

Quatro dias depois deste jogo, na quarta-feira, as águias deslocam-se ao Estádio do Dragão para os oitavos de final da Taça de Portugal e a prioridade é ter aí o plantel na máxima força possível. Após as mexidas frente ao Covilhã, é de prever o regresso em pleno do onze de gala de Jorge Jesus.

Nessas escolhas obviamente estará o regresso de Vlachodimos à baliza após ter cedido a Helton Leite a posição na Taça da Liga mas não só: os alas Gilberto e Grimaldo são fortes candidatos a integrar uma defesa onde, além de Otamendi, também voltarão, em circunstâncias normais, André Almeida e Vertoghen. Weigl, João Mário, Rafa, Darwin e Yaremchuk também estão em condições de dar um passo em frente e embalar para a dupla batalha no Estádio do Dragão.