Otamendi procura vitória 100 para evitar festa do FC Porto

Central já festejou, pelo FC Porto, o título na Luz e agora vai liderar no campo o emblema encarnado para contrariar o rival portista, apontando a uma marca especial no campeonato

A cumprir a segunda época no Benfica, Otamendi, agora de encarnado, procura evitar que o FC Porto alcance o que ele próprio já conseguiu: festejar o título de campeão em pleno Estádio da Luz. Neste momento um dos líderes das águias, o internacional argentino foi campeão pelo rival no recinto benfiquista sob o comando de André Villas-Boas, em 2010/11. Pela terceira temporada consecutiva afastado da conquista do título nacional, o Benfica corre o risco de ver os dragões sagrarem-se campeões na Luz, depositando os adeptos encarnados confiança em Otamendi e companhia para levarem o FC Porto de vencida e adiarem assim a festa azul e branca. E para isso Otamendi poderá atingir uma marca especial.

Com 99 vitórias no campeonato em 131 jogos realizados, mais 22 empates e dez derrotas, Otamendi - que até foi expulso no triunfo por 2-1 que valeu o título em 2010/11 ao FC Porto, por acumulação de amarelos, aos 70" - procura alcançar o centésimo triunfo na Liga, que lhe poderá permitir assim impedir os festejos do rival. Para já, soma 62 pelo FC Porto, em 77 partidas, e 37 de águia ao peito em 54 encontros. A média de sucesso desceu assim claramente com a troca de clube, pois venceu 80,5 por cento dos duelos pelos azuis e brancos e apenas 68,5% pelo Benfica.

Contabilizando sete troféus conquistados em Portugal, e todos pelos portistas, Otamendi assumiu-se desde logo como indiscutível nas águias e, mantendo o estatuto de titular no embate de amanhã, deverá envergar a braçadeira de capitão, algo recorrente em 2021/22, chefiando uma defesa que deverá contar com Gilberto, Vertonghen e Grimaldo.

Com sete golos ao serviço do FC Porto no campeonato, Otamendi até já experimentou a sensação de marcar ao rival, tendo sido importante no 2-2 no Dragão em 2011/12, na Liga. Pelo Benfica tem, no entanto, uma produção inferior. Isto porque nos 54 desafios na principal prova portuguesa pelas águias marcou apenas por uma vez, no 2-0 ao Famalicão na Luz, em 2020/21. Desde aí passaram-se 61 jogos em branco.