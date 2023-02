Otamendi prioriza a estabilidade familiar e prefere renovar com o Benfica

Rui Costa vai discutir futuro contrato com o empresário do central. Defesa dá prioridade à estabilidade familiar e, também por isso, está totalmente disponível para acertar um novo vínculo. O líder das águias vai negociar em breve com o agente Eugénio López.

Com contrato a expirar em junho, Otamendi é um dos assuntos com carimbo de urgente colocado por Rui Costa, sobretudo porque há na SAD a consciência da importância do jogador para o futuro. No mesmo sentido, segundo O JOGO apurou, também o central acredita que pode continuar a jogar de águia ao peito e dá total prioridade à renovação do vínculo que iniciou em 2020, quando chegou do Manchester City, numa transferência avaliada em 15 milhões de euros.

Dado ter atualmente a possibilidade de se comprometer com outro emblema, os dirigentes do River Plate muito têm abordado a situação, procurando convencer o central de 34 anos a terminar a carreira no seu clube do coração. Porém, além dos argentinos, vários clubes de Espanha e Itália já manifestaram ao defesa campeão do mundo o interesse nos seus serviços que na carreira conta com uma passagem longa pelo Manchester City, outra pelo FC Porto e ainda Atlético Mineiro e Valência.