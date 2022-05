Otamendi pré-convocado para a "finalíssima" entre a Argentina e a Itália

Otamendi, defesa argentino do Benfica

Jogador do Benfica é um dos 36 argentinos eleitos à priori por Scaloni. Lista final será anunciada na próxima semana

Nicolás Otamendi, defesa-central do Benfica, foi pré-convocado por Lionel Scaloni, juntamente com 35 compatriotas, para a disputa da finalíssima entre a Argentina e a Itália, jogo que opõe o vencedor da Copa América e do Campeonato da Europa.

O selecionador argentino vai divulgar, na próxima semana, a convocatória final para o duelo marcado para 1 de junho (19h45), no Estádio de Wembley, em Londres. Além da finalíssima contra a Itália, a Argentina vai defrontar Israel num particular.