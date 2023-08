Otamendi: "Os títulos são o que te diferencia do resto, os teus filhos verão que ganhaste"

Declarações de Otamendi, capitão do Benfica, na antevisão da Supertaça contra o FC Porto, esta quarta-feira às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro

Habituado a clássicos. Este a abrir e com título em jogo gera mais ansiedade? "É lindo e mais quando há um título em disputa. É importante ser ganhadores, os títulos são o que te diferencia do resto. A nível competitivo tentaremos ganhar, é importante para o clube e individualmente. Quando amanhã deixares de jogar e vires títulos no currículo é importante, os teus filhos verão que ganhaste. Tentaremos ganhar amanhã."

Indicação para lidar com provocações e mudar postura? "Depende do rival, de como decorrer o jogo. São 90'. O árbitro que cumpra a função de não cortar muito o jogo, deixar jogar e que o jogo seja o melhor possível para nós e o espetáculo. Quanto mais jogarmos mais espectáculo vamos dar, jogar ao futebol é o mais lindo e tentaremos jogar bem."