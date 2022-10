Otamendi, o jogo 100 pelo Benfica e a época: "Estamos numa posição muito boa"

Otamendi completou, frente ao Chaves, o jogo 100 com a camisola do Benfica. E foi com essa marca em foco que falou aos meios oficiais do clube da Luz, aproveitando para fazer um balanço da temporada.

Jogo 100 pelo Benfica: "É uma marca bonita, uma marca importante. A nível pessoal, desde que cheguei... Um jogador sonha fazer o maior número possível de jogos com a camisola do seu clube. Para ser sincero, hoje estou mais que feliz, porque consegui uma marca que parecia estar longe. Mas hoje estou aqui a desfrutar do clube e de jogar, porque o lugar onde um jogador está feliz é dentro do campo."

Primeiro jogo: "Na verdade, todos os jogos são importantes a nível pessoal. Para mim, desfruto dentro do campo, desfruto do estádio, desfruto do apoio dos adeptos, e isso é o mais bonito que há no futebol. A verdade é que hoje estou mais que feliz por ter alcançado esta marca."

Momentos de águia ao peito: "Acho que um futebolista não escolhe um jogo apenas, e eu, pela minha forma de ser, vivo os jogos como se fossem o primeiro ou o último. Desfruto de estar em campo, de jogar, desfruto de competir, e isso é o que me faz mais feliz. Estou verdadeiramente contente."

Capitão: "É uma responsabilidade importante. Quando chegas a um clube e dão-te essa responsabilidade, e dão-te essa confiança... Na verdade, desde o primeiro dia em que cheguei aqui ao Benfica, fizeram-me sentir como se fosse o meu primeiro clube, e isso é algo que um jogador tem sempre na mente. Sou um agradecido a isso, um agradecido às pessoas do clube, aos funcionários e aos adeptos, que me apoiaram desde o primeiro dia. E eu tento sempre demonstrá-lo, dentro do campo, que é onde um jogador se sente melhor, onde pode mostrar o que vale. Estou feliz, acima de tudo, por isso."

Boa época até ao momento: "Obviamente que as temporadas anteriores não foram, de todo, aquilo a que estamos acostumados, a que o clube está acostumado. Hoje, e nesta temporada, cabe-me desfrutar ainda mais, porque estamos numa posição muito boa, que não nos garante nada, porque a época ainda vai praticamente a meio. Eu acredito que estamos no bom caminho, e a verdade é que temos de continuar, trabalhar da mesma maneira, tratar de manter uma mentalidade positiva em todos os momentos, acima de tudo. Depois de duas temporadas que talvez não tenham sido aquilo que o clube, os adeptos, eu, pessoalmente, ou os jogadores estivéssemos habituados, que é a competir, a verdade é que esperamos que seja uma boa temporada, e que todos sejamos felizes no final da época."