Otamendi no topo dos "big five": central a todo o gás, entre Benfica e seleção

O camisola 30 é um dos elementos indispensáveis para o técnico das águias, que confia na experiência, leitura de jogo e capacidade física do defesa, que soma esta época já mais de 2200 minutos em campo

Ninguém supera Otamendi no top-5 dos campeonatos europeus. Correção: entre defesas-centrais, há apenas um que tem mais minutos nas pernas que o argentino do Benfica.

Aguerd, marroquino do Rennes, acumula 2520 minutos de jogo esta temporada, entre clube e seleção. O camisola 30 das águias, com 33 anos (mais oito que o compatriota de Taarabt) vem logo a seguir, com 2278, somados em 26 jogos (19 pelo clube da Luz e mais sete pela Argentina).