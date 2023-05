Otamendi não vai renovar com o Benfica, avançam na Argentina

Defesa-central termina contrato com as águias no fim da época.

O futuro de Otamendi não deverá continuar a passar pelo Benfica. Quem o diz é César Luís Merlo, jornalista da TyC Sports, que diz mesmo que é "90% certo de que não renovará o vínculo".

"Apesar da insistência" do clube da Luz, o internacional argentino deferá mudar de ares e procurar outro clube que "lute por títulos importantes".

Otamendi, de 35 anos, cumpre a terceira época consecutiva no Benfica. Em 2022/23 soma 44 jogos (dois golos e uma assistência).