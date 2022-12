Otamendi na mira espanhola: confira os interessados

Atlético de Madrid e Sevilha apontam ao central das águias, que fica livre no final da época.

O rendimento apresentado por Otamendi na caminhada da Argentina até à conquista do título mundial no Catar aliado às exibições de águia ao peito, sobretudo na mediática Liga dos Campeões, têm gerado cobiça em torno do central de 34 anos, cujo contrato com o Benfica, caso não seja renovado, expira no final da época em curso.

Ainda na terça-feira, o portal "todofichages" agregou o interesse de Atlético Madrid e Sevilha no capitão dos encarnados, pista espanhola que o jogador já trilhou, em 2014/15, quando jogou pelo Valência, após passagem pelo FC Porto e antes de ingressar no Manchester City.

Os referidos emblemas espanhóis estão, de facto, no mercado em busca de jogadores para o eixo da defesa, mas a lista de clubes interessados em Otamendi é mais extensa e inclui também emblemas italianos. Significa isto que, mesmo não renovando pelo Benfica, a carreira do argentino deverá prosseguir na Europa, adiando assim o sonho de pendurar as chuteiras no seu país ao serviço do River Plate. Porém, e por agora, o futuro imediato passa por Lisboa, onde deverá voltar, com Enzo Fernández, logo a seguir ao Natal.