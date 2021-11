Otamendi merecia o acerto de Seferovic

UM A UM >> Análise do desempenho de cada um dos jogadores do Benfica no empate a zero em Barcelona, na Liga dos Campeões​

Vlachodimos 8

Excelente controlo da profundidade, segurança no jogo aéreo e duas estiradas decisivas para segurar o nulo: aos 27" num remate de Jordi Alba e, aos 67", num cabeceamento de De Jong.



André Almeida 6

Aliou bom posicionamento a uma grande dose de entrega e só tremeu em lances de maior velocidade.



Vertonghen 7

Revelou concentração e leitura de jogo nas dobras ao lateral e usou a experiência para colocar em sentido os irreverentes Gavi e Demir, que caíram no seu raio de ação.



Gilberto 6

Demorou a acertar com as marcações, mas cresceu com o tempo e acabou a fazer dois cortes providenciais.



Weigl 6

O pêndulo do meio-campo, aliando a agressividade nos duelos à preocupação de endossar a bola redondinha aos seus colegas.



João Mário 5

Passou por dificuldades no início do jogo, mostrando-se incapaz de escapar à marcação para contemporizar o jogo das águias. Cresceu quando o Benfica teve mais bola, mas, ainda assim, notou-se a falta de fulgor físico.



Grimaldo 7

Durante muito tempo foi um dos poucos jogadores a atacar com critério, empurrando o Benfica para a frente nos momentos de aflição. A defender só Dembélé o colocou em xeque.