"Gloria Eterna", assim chamou o jogador do Benfica ao curto vídeo em que mostrou o "making of" da sua nova tatuagem

Otamendi conquistou o Mundial do Catar pela Argentino e o momento já está gravado na sua pele, com uma tatuagem por baixo do braço direito, na zona lateral do corpo.

"Glória Eterna", escreveu no vídeo em que revela a nova tatuagem.

Esta consta de texto, a taça do Mundial, Messi e outras imagens relacionadas com a conquista.