Otamendi ironiza sobre lance polémico no Argentina-Brasil: "Foi na bola"

Jogador do Benfica foi criticado após lance com Raphinha, da seleção brasileira.

Foi uma reação curta, porém que não passou despercebida pelos adeptos brasileiros. Horas após acertar com o cotovelo o rosto de Raphinha, deixando o antigo jogador do Sporting a sangrar, o defesa argentino Otamendi fez um comentário irónico nas redes sociais.

A TyC Sports fez uma publicação com a imagem da cotovelada de Otamendi em que questiona, já com alguma ironia, se na jogada havia sido cometido falta. O jogador do Benfica respondeu: "Todo pelota", em português: "Foi na bola".

Muitos adeptos argentinos também comentaram a publicação. Frases como "Todo mandíbula" e "Otamendi em modo UFC" foram utilizadas depois de um lance que deixou Raphinha em mau estado.

Após a repercussão, Otamendi apagou a publicação.