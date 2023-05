Central argentino termina contrato no final da época.

Otamendi está em final de contrato com o Benfica e deixou o futuro em aberto numa entrevista concedida ao programa "Entretiempo", da rádio argentina Radiofónicos.

"Um dia as luzes vão apagar-se e verei o que fazer: provavelmente, quando deixar de jogar, ficarei ligado ao futebol. Neste momento estou focado no Benfica, já que faltam dois jogos e o meu desejo é conquistar o primeiro título com o clube, porque os anos anteriores não foram totalmente bons. Depois veremos o que acontece", afirmou o campeão mundial pela Argentina, no Catar.

O central de 35 anos chegou à Luz em 2020/21, oriundo do Manchester City. Em Portugal representou ainda o FC Porto.