Otamendi falou após o Benfica-Portimonense e não esqueceu Enzo

Declarações de Otamendi após o Benfica-Portimonense (1-0) da 15ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fizemos um bom jogo. Era importante começar este ano a ganhar depois de uma derrota dura. Trabalhamos para melhorar e faltou apenas mais golos. Este é o caminho e temos de jogar da mesma forma. Apenas temos de fazer mais golo e defender bem"

A homenagem: "Era muito importante para mim e para a minha família. O Enzo não pôde estar, mas também vai ter a sua homenagem, porque também faz parte do que conquistámos enquanto equipa [Argentina]. É uma homenagem no nosso estádio, com os nossos adeptos, que vou recordar para toda a vida, porque consegui um título muito importante na minha carreira e obviamente que eles são parte desse título".