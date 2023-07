Otamendi​​​​​​​ está recuperado e nas contas do Benfica

Já a treinar com os companheiros, depois de debelar uma entorse no joelho esquerdo, central será ainda avaliado, mas Roger Schmidt conta com ele para o jogo com o Feyenoord

O embate com o FC Porto, na discussão do primeiro troféu da temporada, aproxima-se e Roger Schmidt conta ter Otamendi recuperado para ser mais uma arma na tentativa de conquistar a Supertaça. O central de 35 anos já está recuperado de uma entorse do joelho esquerdo sofrida ainda ao serviço da Argentina, pelo que se lhe abrem as portas para somar os primeiros minutos já no próximo domingo, em Roterdão, ante o Feyenoord.

O capitão dos encarnados já trabalha com os restantes companheiros depois de ter acelerado a recuperação - chegou a fazer tratamento e exercícios no Seixal mesmo nos dias de folga -, pelo que nesta altura a única dúvida dos responsáveis técnicos encarnados reside na condição física de Otamendi.

Nesse sentido, os próximos dois dias serão decisivos para, durante as sessões de preparação, Roger Schmidt dissipar as dúvidas e, como tem nos seus planos, entregar-lhe o bilhete de avião para a viagem até aos Países Baixos, onde poderá somar os primeiros minutos da pré-época e começar a ganhar balanço para enfrentar os dragões, em Aveiro.

Schmidt tem a palavra na decisão que lhe permitirá, como tem feito em todos os jogos, lançar dois onzes diferentes em cada parte, uma vez que tendo Otamendi o alemão poderá insistir na avaliação do central João Victor na direita da defesa. E evitará nova adaptação de João Neves à posição, como fez com o Burnley.