Otamendi está de regresso e foi questionado sobre renovação: "Estou a desfrutar"

Central do Benfica e campeão do Mundo pela Argentina está de regresso a Lisboa.

Nicolás Otamendi, central do Benfica e campeão mundial pela Argentina, regressou esta terça-feira a Lisboa.

O experiente defesa foi questionado sobre uma possível renovação com o emblema encarnado, mas recusou abordar o tema.

"Estou feliz, agora vou concentrar-me no Benfica. Estou a desfrutar e agora só penso no jogo com o Braga", afirmou aos jornalistas na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado.