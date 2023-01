"Otamendi? Espero que renove, mas respeito qualquer decisão..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Arouca-Benfica, partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para terça-feira, às 21h15.

Otamendi termina contrato no fim da época: "Nico é o nosso capitão e líder. Ele tem feito uma boa época, é muito experiente e toda a gente sabe de como ele gosta de jogar pelo Benfica. Nestas idades, temos sempre de respeitar o jogador e espero que ele fique, porque acho que está em grandes condições físicas, é capaz de jogar de três em três dias e continua a ser um jogador de topo. Ele traz muita liderança e inteligência dentro de campo. Espero que renove contrato por mais um ou dois anos, mas respeito qualquer decisão que ele tome. Nico está cá há três anos e certamente fará tudo para ser campeão. O seu foco não está no verão e esperamos que ele decida ficar no Benfica".