Otamendi em destaque: "Scaloni tem de aplaudir exibições como esta"

Confira o que foi escrito pela imprensa internacional sobre o empate (1-1) entre Benfica e Arsenal, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

The Guardian

Vantagem merecida

"O Benfica não se sentiu em casa em Roma e o Arsenal fez por merecer a vantagem do golo fora de casa. A noite podia ter sido ainda melhor, caso Aubameyang estivesse de pontaria afinada".

As

Saka estragou a festa

"Os portugueses chegaram ao golo quando pareciam contentes com o nulo, mas Saka rapidamente estragou a festa ao marcar um golo que deu justiça ao resultado. Tudo em aberto para Atenas."

Olé

Scaloni bateu palmas

"Otamendi fez parte da linha de três centrais do Benfica no duelo frente ao Arsenal e mostrou-se muito sólido no duelo frente a Aubameyang. Scaloni (selecionador argentino) tem de aplaudir exibições como esta".

Ovación

Dois minutos fatais

"Com Darwin Nuñez no onze inicial, o Benfica chegou a uma preciosa vantagem sobre o Arsenal com um golo de Pizzi, mas deixou-a fugir dois minutos depois. A passagem fica mais difícil".

L'Équipe

Faltou habilidade

"Os Gunners poderiam até ter vencido se Pierre-Emerick Aubameyang tivesse mostrado mais habilidade à frente da baliza (19", 63" e 75"). Mesmo assim, ainda marcaram um importante golo fora".