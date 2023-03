"Otamendi é um pilar na equipa e o Benfica tudo fará para o manter"

Sérgio Nunes, antigo central das águias, destaca a importância do argentino.

Sérgio Nunes, antigo central que representou o Benfica em 1999/2000 e na época seguinte, destaca a importância de Otamendi no clube da Luz.

"Otamendi é um pilar na equipa do Benfica e o Benfica tudo fará para o manter. Tem sido uma das pedras fundamentais em termos de estabilidade defensiva. Como o Otamendi, também em relação a outros o Benfica irá fazer todos os esforços para que as renovações cheguem a bom porto", declarou ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

O jogador campeão mundial pela Argentina cumpre a terceira época na Luz e termina contrato no final da temporada.

No que toca à corrida ao título, Sérgio Nunes não acredita que as águias deixem escapar a liderança. "O Benfica está com uma dinâmica muito forte, com os jogadores moralizados e a jogar bom futebol. Acho que há uma ligação entre todos fortíssima e isso resulta no que está a acontecer. Se mantiver o que está a acontecer, será difícil a alguém pontuar ou ganhar contra o Benfica. Será difícil ao Benfica deixar fugir o título. É a equipa que melhor joga em Portugal", rematou.