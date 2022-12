"Otamendi? É sempre bom quando o elogiam, mas está feliz no Benfica"

Celeste Rey, esposa do central argentino, garante que Otamendi se sente bem no Benfica. Foi ainda confrontada com o recente apelo do treinador do River Plate.

Nicolás Otamendi está a protagonizar uma grande temporada ao serviço do Benfica, mas também no Mundial, onde é totalista de uma Argentina que vai discutir a final no próximo domingo (15h00), contra França ou Marrocos, que se defrontam esta quarta-feira (19h00). O central está em final de contrato com as águias, mas feliz no clube da Luz, conforme deu conta a esposa Celeste Rey.

"Não sabemos o futuro, estamos felizes com o presente no Benfica. Sim, está a fazer uma grande prova", afirmou, em declarações à Antena 1, no Catar, e realçando que gosta de viver em Portugal.

Martín Demichelis, treinador do River Plate, afirmou recentemente que gostava de contar com Otamendi no emblema da Argentina. "Não ouvi nada. É sempre bom quando pensam nele e o elogiam, mas ele está feliz. Mais para ficar ou sair? Não sei", disse ainda Celeste Rey.

Otamendi cumpre a terceira temporada no clube da Luz, com 23 jogos realizados e um golo apontado na atual época.