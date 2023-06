Adeptos do Benfica suspiram por Di María

Otamendi iniciou o seu período de férias após ter sido dispensado da seleção argentina e tem como companheiros Messi e... Di María, também libertados por Lionel Scaloni. Ora, bastou o capitão dos encarnados publicar uma foto nas redes sociais com os dois amigos para motivar uma onda de pedidos ao antigo extremo das águias para voltar à Luz.

"Otamendi, é para trazer o Di María para Lisboa", "Di María vem para o Benfica" ou imagens do avançado equipado de encarnado foram algumas das respostas que surgiram na publicação do central.

Esta reação dos adeptos tem a ver com as notícias que dão conta do interesse real, mas muito complicado de se concretizar, de assegurar a contratação de Di María, que está livre depois de ter expirado o contrato que o ligava à Juventus.

O salário muito alto e a cobiça em torno de "El Fideo" podem revelar-se obstáculos intransponíveis para o desejo do presidente Rui Costa em voltar a ver o extremo de águia ao peito. Esta é, de facto, uma posição para colmatar pela SAD, assim como a lateral esquerda, que ontem viu ser associado mais um alvo, o checo Jurasek, do Slavia, clube onde o Benfica contratou Bah na última época. O jogador de 22 anos está referenciado, mas não estará nos planos imediatos das águias.