Otamendi e o lance de Seferovic: "Ele tentou. Não foi golo porque são coisas do futebol"

Declarações de Otamendi, defesa do Benfica, após o empate com o Barcelona (0-0), esta terça-feira, no Camp Nou, a contar pela 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

Análise do jogo: "Antes de mais, estou feliz porque a equipa fez um grande jogo num relvado difícil, com o Barcelona, que é uma grande equipa, com um novo treinador e uma nova mentalidade e ambição. Fizemos um grande jogo, o resultado ficou aberto. Poderíamos ter ganho e também perdido. Fizemos um grande esforço e estou feliz pela equipa."

Último lance do Seferovic e o sentimento: "Acho que no final, como eu disse, poderíamos ter conseguido a vitória. Seferovic tentou, o golo não foi porque são coisas do futebol. Mas que temos mais uma final em casa e tentaremos jogar para ganhar e conseguir o apuramento."

Como chegar aos oitavos: "Manter a mesma mentalidade de hoje. Jogámos para ganhar. Em linhas gerais tentámos ficar bem organizados, o Barcelona tem uma tendência a ter mais posse de bola e não deixámos eles construírem. Ficámos fechados, quando foi preciso, e conseguimos sair rápidos quando foi possível. Vamos tentar nos manter na mesma forma."