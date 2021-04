Otamendi é o jogador com mais cartões na Liga NOS e Jorge Jesus comenta

Treinador do Benfica fez a antevisão do jogo frente ao Santa Clara, marcado para as 19h00 de segunda-feira.

Responsabilidade do jogo frente ao Santa Clara: "A responsabilidade é sempre a mesma, é ganhar. Se consegues ganhar com uma grande exibição, ainda melhor. Mas também sabemos o adversário que vamos encontrar, um dos melhores deste campeonato, está a fazer um excelente campeonato, a disputar a possibilidade de entrar nos cinco, seis primeiros lugares... É um adversário que já deu sinais que não é fácil vencer. A equipa joga bem, é bem trabalhada. Não tenho dúvida que será difícil. O Benfica, neste momento, nem créditos tem. Já jogava sempre para ganhar, então agora, se perdermos pontos, torna-se ainda mais difícil chegar ao nosso rival da frente, o FC Porto. O outro [Sporting] está muitos pontos à frente. Tenho a certeza de que vamos ter momentos em que o Santa Clara vai complicar. Tirando os quatro grandes, é a equipa com menos golos sofridos, com mais golos marcados... Sinais de que é uma boa equipa. Estamos preparados e queremos ganhar. Se puder ser com uma grande exibição, melhor."

Otamendi tem 11 cartões na Liga NOS: "Ele é um jogador que, nos lances individuais, disputa os lances com os seus adversários com a agressividade normal do jogo, como qualquer defesa tem de fazer. Se amanhã ele não jogar, não é por estar a pensar no limite de cartões. É um jogador que tem vindo a melhorar com o campeonato. O facto de ser o jogador com mais cartões amarelos... Isso também tem a ver com as características de cada defesa. Se calhar, o Vertonghen é o que tem menos, poucas faltas faz. Nas suas características individuais, há jogadores com maior tendência para cartões, é o caso do Otamendi."