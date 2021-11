Otamendi e o golo anulado em Barcelona: "Dificilmente a bola sai quando é de um canto"

Central do Benfica não sabe se foi bem anulado o golo que marcou e não deixava Seferovic em Barcelona.

Otamendi reconheceu na sexta-feira que foi obrigado a um grande empenho no jogo com o Barcelona.

"Tive de correr muito. Fizemos um bom jogo, podíamos ter ganho ou perdido. Acabou empatado, mas o importante é que saímos vivos, temos mais um jogo, para ganhar, e esperar o resultado do outro lado [Bayern-Barcelona]", referiu o central ao "Twitch Carlos Bosch", fintando a brincadeira do apresentador, quando lhe perguntou se pensou deixar Seferovic em Camp Nou pelo golo que esbanjou no último minuto. "Não (risos). É futebol. O que um avançado deseja mais é marcar. Temos de o apoiar como a todos os jogadores".

Se Seferovic não marcou, Otamendi fez balançar as redes do Barça, mas o lance foi anulado porque no canto a bola terá saído. "Dificilmente a bola sai quando é de um canto. Não sei se saiu ou não, o árbitro marcou. Seria lindo marcar, inaugurava o marcador e foi um golo bonito", disse, revelando ter tido "uma sondagem do Valência" antes das águias, que se sente "feliz no Benfica" e que necessitava de "continuidade para continuar a desfrutar do futebol".