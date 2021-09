Otamendi e o duelo europeu: "É um adversário que por alguma razão está na Champions"

Declarações do defesa argentino, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Dínamo Kiev

Estilo de jogo do adversário: "Vai ser um jogo difícil. É o primeiro jogo do grupo. Queremos fazer um bom jogo e conquistar a vitória, que é o mais importante."

Experiência pode ajudar: "Acho que posso sempre ajudar a equipa. Oferecer o meu grão de areia aqueles que não têm tanta experiência. Mas os nossos jogadores têm personalidade. São jogadores de futebol e tentam fazê-lo da melhor maneira. É um jogo de Champions. Temos de estar concentrados. Todos: quem joga e quem vai para o banco. Todos são úteis."

Vitórias e a confiança: "Sim, as vitórias dão-te confiança. Ajudam-te a trabalhar. Mas não nos podemos desviar do objetivo, que é crescer como equipa, corrigir os erros. Com os treinos e as vitórias, isso ajuda-te a enfrentar a temporada. Esperemos chegar ao final da época e alcançar os objetivos."

Dois ou três centrais? "Isso é algo para o treinador falar connosco. Vamos tentar aproveitar as fragilidades do adversário. E tentar funcionar bem como equipa."

O que conhece do adversário? "É um adversário que por alguma razão está na Champions. Temos de fazer o nosso jogo para vencermos. Há que os respeitar."