"Otamendi e Lucas Veríssimo vão chegar às 5h00 da manhã para jogar"

Jorge Jesus falou sobre o interregno das seleções, garantindo que preferia continuar a jogar.

Preferia continuar a jogar ou interregno vai ser benéfico? "Preferia estar a jogar. Hoje as seleções é que mandam nos clubes. Esta tudo ao contrario. Preferia continuar, sabendo que as seleções também têm de jogar. A Conmebol inventou... o facto de a pandemia atrasar os jogos da seleção, há mais um jogo. Em vez de dois vão ser três. O que acontece? O Otamendi e Lucas Veríssimo vão chegar no dia de jogo às 5h00 da manha a São Miguel para jogar contra o Santa Clara. Por isso é que hoje dei descanso. Se tivesse mais três centrais, hoje Veríssimo e Vertonghen não jogavam. Temos excesso de avançados e atrás precisamos de arranjar mais um central. Precisamos de um jogador para compensar rotatividade ou uma lesão. Benfica precisa de arranjar mais um central. Quem é? Não sei."