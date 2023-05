Otamendi e Grimaldo estão de saída do Benfica

Encarnados já sabem que vão perder o central (e capitão) e o lateral esquerdo, ambos em final de contrato

Com o título de campeão à porta, a planificação da próxima temporada do Benfica pode acelerar, sabendo já os seus responsáveis que na nova época não terão no plantel duas das grandes figuras da época que se aproxima do fim. Otamendi e Grimaldo, dois jogadores que estão em final de contrato, estão na porta de saída e à Luz já chegaram os ecos das decisões dos dois jogadores.

O argentino de 35 anos ainda não terá dado o sim a nenhum clube, mas o canhoto de 27 anos terá já tudo tratado para assinar por quatro anos com o Bayer Leverkusen. Águias vão ter de ir ao mercado.

Disposto a esticar a corda orçamental para segurar Grimaldo, Rui Costa já sabe que o lateral esquerdo será carta fora do baralho em 2023/24, tendo chegado essa informação ao conhecimento do presidente das águias há um par de semanas. Ontem, porém, foi revelado qual o destino que o espanhol de 27 anos irá dar à carreira. Cobiçado por clubes espanhóis, alguns ingleses e italianos, o canhoto terá já tudo acertado com os alemães do Bayer Leverkusen.

SAD aumenta poupança na massa salarial. Entre a dupla que está em vias de deixar a Luz e Weigl, já transferido em definitivo, águias poupam mais de 15 milhões

A informação foi no domingo revelada por Fabrizio Romano, especialista em transferências, que anunciou ter já Grimaldo feito os exames médicos e chegado a acordo total com o atual sétimo classificado da Bundesliga, que luta por um lugar na Liga Conferência (ou Liga dos Campeões, se vencer a Liga Europa) na nova época. A mesma fonte garante que o contrato válido por quatro anos será assinado em breve. Trata-se de um emblema com capacidade financeira para suportar um salário superior aos cinco milhões brutos que Grimaldo auferia na Luz e de lhe pagar um prémio de assinatura significativo. Além disso, terá sido um pedido do compatriota Xabi Alonso, antiga estrela do Real Madrid, Liverpool e Bayern, que vê no ainda defesa dos encarnados qualidades que encaixam no 3x5x2 que coloca em campo.

Em linha semelhante está Otamendi. O central de 35 anos termina contrato no final de junho e tem convites com peso financeiro significativo que está a avaliar, sendo certo que apesar de ainda não ter dado o sim a nenhum emblema, na Luz já é dada como certa a partida daquele que é o atual capitão das águias. Aliás, o River Plate estava interessado em promover o regresso do campeão do mundo à Argentina mas já foi informado que este pretende manter-se na Europa e numa equipa de topo, estando tudo encaminhado nesse sentido, de tal forma que apenas algum acontecimento imprevisto poderá mudar este plano.

Com estas duas saídas, juntando a venda recente de Weigl ao Borussia M"gladbach, a SAD regista uma poupança salarial acima dos 15 milhões de euros anuais, mas terá de ir ao mercado para colmatar, pelo menos, a saída de Grimaldo. A posição de central será ainda avaliada dado que nos quadros encarnados estão ainda António Silva, Morato, Lucas Veríssimo e volta à base o emprestado João Victor.