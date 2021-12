"Otamendi e família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto"

Assalto teve lugar à chegada do futebolista do Benfica a casa, na Aroeira

A casa de Nicolás Otamendi foi assaltada na última madrugada e o jogador do Benfica foi agredido. O defesa-central estava com a família, já depois do jogo em Famalicão - vitórias das águias por 1-4 - quando foi surpreendido por quatro assaltantes, que colocaram um cinto à volta do pescoço do argentino.

Otamendi foi agredido quando chegou à residência e levado depois para dentro. Aí, os assaltantes roubaram alguns objetos de valor, como relógios. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Esta tarde, o Benfica reagiu ao sucedido através de um comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje. O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida", refere o texto