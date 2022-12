Otamendi e Enzo partilham fotografia com o troféu de campeão mundial e trocam elogios

Dupla benfiquista foi titular na final do Mundial'2022.

Otamendi partilhou uma fotografia em que aparece junto a Enzo Fernández no balneário da Argentina, enquanto ambos seguram o troféu de campeão do Mundo. "Como jogas este desporto, amigo", elogiou. O médio partilhou, de seguida, essa publicação e agradeceu ao defesa-central: "Obrigado por tudo, general. Obrigado por todos os teus conselhos diários. Vou ser grato para toda a minha vida. Merecias isto e aí tens o troféu nas tuas mãos, irmão", escreveu.

A dupla do Benfica entrou na história do campeonato português ao serem os primeiros jogadores a sagram-se campeões do Mundo enquanto atuavam por uma equipa lusa.

Ambos foram titulares na vitória da Argentina contra a França, nas grandes penalidades (após um empate 3-3 no tempo regulamentar).