Otamendi e Enzo gozam férias depois do Mundial e regressam a tempo do Braga

A dupla viaja para a Argentina depois da final do Mundial, no domingo, mas volta a tempo da ida ao Minho. Depois de Bah, que já voltara aos treinos com a equipa depois de representar a Dinamarca no Catar, na quinta-feira também António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos reentraram nos treinos de Roger Schmidt.

Nicolás Otamendi e Enzo Fernández só vão regressar a Portugal depois do Natal, restando saber se se vão apresentar com as faixas de campeões do Mundo vestidas ou "apenas" com a medalha de prata da prova mais importante do futebol ao nível de seleções. Isto porque, como já sucedeu com todos os seus outros colegas de equipa que também estiveram no Catar, o Benfica vai-lhes conceder mini férias, as quais serão passadas na Argentina.

A apresentação de ambos no Seixal está prevista já após o dia 25 próximo, ainda bem a tempo do central e do médio se juntarem na preparação da visita ao Braga (dia 30), no reatar da liga portuguesa.