Central argentino viu o nono cartão amarelo na Liga no empate com o Farense.

Jorge Jesus não vai poder contar com Otamendi ​​​​​​​no próximo jogo do campeonato, com o Rio Ave, devido a castigo.

O defesa-central argentino, capitão das águias no empate com o Farense, 0-0, viu o nono cartão amarelo na competição e é assim baixa importante no eixo da defesa dos encarnados, falhando a receção de dia 1 aos vila-condenses, referente à 21ª jornada da I Liga.