Otamendi depois de Pepe: revelado mais um nome do onze da época 2022/23

Liga deu a conhecer esta quarta-feira mais dois jogadores que integram o melhor onze do campeonato.

Nicolás Otamendi, central do Benfica, foi eleito, pelos capitães e treinadores, para o onze da temporada 2022/23 na Liga Bwin.

O argentino, de 35 anos, foi titular em 31 dos 34 jogos da prova, num total de 3019 minutos realizados de águia ao peito, tendo sido um dos elementos mais importantes para a conquista do 38.º título de campeão nacional.

Otamendi registou 247 recuperações de bola ao longo da temporada, equivalente a uma média de oito por jogo, tendo ainda apontado um golo.

Recentemente, foi anunciada a renovação de contrato até 2025.

Campeão mundial pela Argentina, Otamendi junta-se a Diogo Costa, Pepe, ambos do FC Porto, e ao companheiro de equipa António Silva no onze ideal, faltando ainda conhecer outros integrantes do mesmo.