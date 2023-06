Otamendi de férias como Messi e Di María: "Merecem-no mais do que ninguém"

Lionel Scaloni revelou dispensa do central, a par das outras duas referências da Argentina, do encontro particular com a Indonésia.

Forçado a sair ao intervalo do particular da Argentina com a Austrália, com queixas no joelho esquerdo, Otamendi já entrou de férias. O central, que saiu a coxear no final do encontro devido ao toque sofrido na partida, foi dispensado, tal como sucedeu com Messi e Di María, pelo selecionador argentino, Lionel Scaloni.

"Cremos que é justo. É uma decisão minha, eles não o pediram. É justo que descansem e que aproveitem com as suas famílias. Merecem-no mais do que ninguém", explicou Scaloni sobre a opção tomada, realçando: "Logicamente, todos quereriam ir para casa, mas ninguém o pediu, isso quer dizer que estão todos bem cá. Isso é bom."

Scaloni deixou ainda um aviso a todo o grupo. "É óbvio que nenhum jogador pode relaxar, esse tem de ser o ADN de qualquer futebolista. Ainda para mais numa seleção como a Argentina e sabendo que há miúdos que estão a surgir e a pressionar. A realidade é que têm de lutar", atirou.