Otamendi dá peso num clássico em que deve haver quatro estreantes no Benfica

Com mais de 30 na carreira, vai liderar equipa ante rival bem conhecido. A nível nacional, o capitão, que volta após ter sido poupado por Roger Schmidt na Taça, tem 12 duelos entre Benfica e FC Porto. No onze provável benfiquista deve haver quatro estreantes.

Poupado por Roger Schmidt diante do Caldas, Otamendi regressa à equipa no Dragão, terreno que bem conhece, como rei dos clássicos do onze provável encarnado, que conta com vários jogadores que irão estrear-se nestas andanças. O capitão benfiquista, que jogou de azul e branco durante três épocas e meia, contabiliza 12 partidas entre FC Porto e Benfica, sempre como titular - sete pelos portistas e cinco pelo atual emblema -, mas olhando ao seu longo currículo são mais de 30 (32) encontros "quentes" disputados.

Ainda à procura da primeira vitória pelas águias sobre os FC Porto, pelo qual venceu por quatro vezes o Benfica, Otamendi quer apagar a frustração pela conquista do título passado por parte dos dragões em pleno Estádio da Luz e lidera uma equipa que irá ver testado o seu estatuto de invicta ante o rival. E se haverá gente rodada pelos encarnados frente ao atual campeão nacional, como Rafa ou Grimaldo, Schmidt deverá lançar quatro estreantes: Bah à direita, António Silva no centro da defesa ao lado de Otamendi, Enzo Fernández no miolo e David Neres ou Aursnes também no meio-campo. Além disso, o regressado Florentino apenas contabiliza um jogo frente ao FC Porto e Gonçalo Ramos dois, todos resultando em derrotas.