Otamendi convocado para representar a seleção da Argentina

Central é um dos 30 convocados de Scaloni e o único representante da Liga Bwin para os desafios em outubro

Nicolas Otamendi, defesa e capitão do Benfica, foi convocado pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para disputar, em outubro, três jogos de qualificação para o Mundial'2022, ante Uruguai (dia 7), Paraguai (dia 10) e Peru (dia 14).

A Argentina está, atualmente, no segundo lugar do grupo sul-americano de apuramento para o Mundial, com 18 pontos, menos seis do que o líder Brasil. Em perseguição aos albicelestes, estão Uruguai (15 pontos), Equador e Colômbia, estes com 13.

Os quatro primeiros classificados do grupo apuram-se diretamente para o próximo Campeonato do Mundo, enquanto o quinto colocado terá de disputar o play-off intercontinental.

A mais recente convocatória de Lionel Scaloni é composta por 30 jogadores, porém Otamendi é o único representante da Liga Bwin, pelo que ficou de fora Marchesín, guarda-redes do FC Porto.