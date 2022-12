Otamendi continua a ser um desejo bem vivo: "É esperar pela boa vontade do jogador"

Diretor-desportivo do River Plate voltou a abordar o interesse do clube argentino no jogador do Benfica, campeão mundial no Catar.

Otamendi continua a ser um desejo do River Plate e o clube argentino, longe disso, não esconde a vontade de contar com o central do Benfica. Enzo Francescoli, diretor-desportivo, abordou o caso do defesa que recentemente se sagrou campeão mundial, ao lado de Enzo Fernández, outro jogador das águias.

"É um desejo de todo o clube, como se passa sempre com jogadores que jogam no estrangeiro e que são adeptos. Mas a lógica, como sempre disse e repito agora, com as diferenças económicas face a outros locais, é esperar pela boa vontade do jogador para fazer a contratação", declarou Francescoli.

Otamendi tem contrato com o clube da Luz até final da corrente temporada. Cumpre a terceira época no Benfica, com 23 jogos e um golo até ao momento da campanha 2022/23.

Recentemente, Martín Demichelis, treinador do River Plate, vincou a vontade de contar com o jogador. "Mais tentação que esta... Desejo-te que sejas campeão, sei que és do River, anda retirar-te aqui e todo o futebol argentino vai homenagear-te. Tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial e está a demonstrá-lo", disse.