Otamendi como nunca foi visto: saiba quantos minutos o central tem nas pernas

Aos 34 anos o central argentino está a realizar a melhor época em termos de minutos, entre Luz e seleção.

Nicolás Otamendi, 34 anos, está em ebulição competitiva como nunca antes se viu, quando em comparação com períodos homólogos da sua carreira.

Depois de ter sido elemento central da equipa de Roger Schmidt até ao grande evento que decorreu no Catar, alinhando em 23 jogos, todos como titular, o defesa lançou-se com sete presenças, o pleno, no Mundial"2022, garantindo que, até ao Natal, participou em 32 partidas. Um registo único no percurso do camisola 4 encarnado enquanto sénior.