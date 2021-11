Otamendi comenta eventual polémica com Jorge Jesus

Declarações de Otamendi à BTV após o Benfica-Braga (6-1), partida da 11ª jornada da Liga Bwin

Otamendi foi o segundo jogador do Benfica a falar no flash após o jogo com o Braga e ao microfone da BTV foi-lhe dada a oportunidade de comentar o alegado desentendimento com Jorge Jesus, como avançado esta semana pelo Correio da Manhã.

"É uma polémica sem sentido. Às vezes quando os resultados não são os melhores, começam a falar de nós. Nós continuamos a trabalhar mesma forma, para melhorar e conseguir vitórias para nós e para os adeptos. A polémica é mentira, não tenho nenhum problema com o míster. Se tivesse algum problema seria falado dentro", disse.