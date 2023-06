Otamendi chocou com Enzo Fernández e saiu lesionado no particular da Argentina

Defesa-central do Benfica ficou queixoso do joelho direito e foi substituído ao intervalo.

Nicólas Otamendi chocou com Enzo Fernández e foi substituído ao intervalo Argentina-Austrália, jogo particular disputado esta quinta-feira, na China. O defesa-central ficou queixoso do joelho esquerdo e acabou por ser sair, entrando Germán Pezzella para o seu lugar.

O lance da lesão aconteceu numa situação em que Otamendi defendia um canto: foi empurrado pelo adversário e acabou a chocar com o médio do Chelsea, sendo que o jogador australiano caiu em cima do central.

A Argentina venceu a partida por 2-0, com golos de Messi, aos dois minutos, e Pezzella, aos 68'.