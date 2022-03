Otamendi chamado para os próximos desafios da Argentina

Jogador do emblema encarnado é o único argentino a jogar em Portugal a ser chamado por Scaloni.

Otamendi, central do Benfica, foi chamado por Lionel Scaloni para os próximos desafios da seleção argentina, frente a Venezuela (25 de março) e Equador (30), de apuramento para o Mundial'2022.

O jogador do emblema encarnado é o único argentino a jogar em Portugal a ser chamado por Scaloni. Com 35 pontos, a Argentina está no segundo posto desta fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. O Brasil lidera, com 39. Equador e Uruguai são as restantes seleções em zona de qualidicação.