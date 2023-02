Otamendi após eliminação do Benfica em Braga: "Às vezes, a sorte não nos sorri"

Declarações de Nicolás Otamendi, central encarnado, após o Braga-Benfica, (2-1 após desempate por grandes penalidades), partida relativa aos quartos de final da Taça de Portugal.

Derrota: "A partir da expulsão, jogámos de outra forma. Tínhamos a partida controlada, fizemos um jogo inteligente e tivemos a oportunidade de atacar com gente. Às vezes, a sorte não nos sorri".

Temporada fica prejudicada com esta eliminação? "Nesta competição fomos eliminados, mas temos de nos focar na partida que aí vem. Continuamos focados no nosso futebol e queremos chegar ao final da época com ambição".