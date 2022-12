Otamendi aliciado pelo River Plate: "É um desejo de todo o clube"

O dirigente do gigante de Buenos Aires assumiu que só fará "esforços até onde puder" e colocou o resto do peso de um acordo nas mãos do camisola 4: "Temos de esperar pela boa vontade do jogador."

Otamendi, capitão do Benfica que ajudou a Argentina a conquistar o Mundial no Catar, continua com um alvo nas costas no que ao mercado de transferências diz respeito.

Já bem dentro do seu último ano de contrato com as águias e no zénite da sua carreira, o central é muito desejado no River Plate, numa situação que já ninguém esconde publicamente no emblema de Buenos Aires.

Agora, foi a vez de Enzo Francescoli, grande figura do futebol uruguaio e agora diretor desportivo do River, assumir o desejo de ver Otamendi regressar ao clube.

"[Contratar Otamendi] é um desejo de todo o clube, como acontece sempre com jogadores que jogam no estrangeiro e que são nossos adeptos, como é o caso de Otamendi. Mas, como sempre disse e repito, com as diferenças económicas face a outros, temos de esperar pela boa vontade do jogador para poder fazer uma contratação. O River faz esforços até onde pode mas, depois, já não consegue ir mais além", afirmou o dirigente em declarações à Imprensa argentina.

Além de Francescoli, já antes da meia-final que opôs a Argentina à Croácia, Martín Demichelis, treinador do River e ex-colega do central na seleção, lançara o "isco" ao compatriota. "Desejo que sejas campeão. Sei que és do River, anda retirar-te aqui e todo o futebol argentino vai homenagear-te. [Otamendi] tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial e está a demonstrá-lo", disse então o técnico.

Ligado ao Benfica até 2023 e a poder já em janeiro assinar de forma livre com qualquer clube, Otamendi tem sido um dos pilares da equipa de Roger Schmidt esta temporada.

O cenário de possível renovação pelas águias não está, para já, posto de parte, numa fase em que, além do colosso de Buenos Aires, também já foram colocados como estando na peugada do defesa clubes espanhóis, no caso Atlético Madrid e Sevilha, além de emblemas da liga italiana.