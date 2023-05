Morato com a camisola do Benfica

Central fará o quarto jogo como titular em 2023, o terceiro a compensar a ausência do capitão.

Roger Schmidt viu Otamendi, António Silva e Grimaldo salvarem-se do castigo disciplinar para o jogo com o Braga, mas o capitão do Benfica não escapou no embate com os arsenalistas e é baixa de peso para o duelo de sábado com o Portimonense.

Abre-se assim a porta, tal como tem sido habitual, para Morato.