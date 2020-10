Otamendi, a paciência para vencer e o privilégio em ser capitão do Benfica

Experiente defesa central argentino marcou presença na zona de entrevistas rápidas para abordar a vitória das águias frente ao Standard de Liége, o regresso a Portugal e o facto de integrar o lote de capitães da equipa da Luz

Acerto defensivo do adversário e a vantagem conseguida: "Criámos várias situações de golo, eles estavam a defender bem, e nesses casos o mais importante é ter paciência, procurar os espaços e na segunda parte encontramos as debilidades deles e conseguimos fazer a diferença."

Balanço do regresso a Portugal: "Estou muito feliz. Precisava de jogar, estou num grande equipa, com bons jogadores, com vontade de ganhar, jogadores novos a aprender com a experiência do mister. Com trabalho, os resultados vão refletir-se no banco. De momento, estamos a fazer as coisas bem."

Capitão do Benfica: "É um privilégio ser capitão desta equipa, mas, dentro do campo, o mais importante é a comunicação de todos para que o Benfica seja cada vez maior. Há que continuar a trabalhar."