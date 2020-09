Otamendi: 125 jogos no FC Porto, oito títulos e o regresso pela porta do Benfica

Central argentino foi contratado pelo clube da Luz e regressa a Portugal seis anos depois de deixar o FC Porto.

Nicolás Otamendi foi confirmado na noite de domingo como reforço do Benfica. O experiente argentino, de 32 anos, assinou contrato até 2023 e regressa a Portugal seis anos depois de deixar... o FC Porto.

Em 2010, com André Villas-Boas ao leme dos dragões, o defesa argentino era anunciado como reforço da equipa azul e branca, proveniente do Vélez Sarsfield, do país natal.

Na primeira temporada, foi dividindo as despesas do eixo recuado com Rolando e Maicon, acabando por somar 32 jogos oficiais, nos quais apontou seis golos. Fez parte da época de ouro (2010/11) do clube azul e branco, conquistando I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa.

Foram os primeiros dos oito títulos de Otamendi no FC Porto - três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa -, numa ligação que terminaria em 2014 (125 jogos oficiais), quando se mudou para o Atlético Mineiro, do Brasil. Seguiu-se a experiência em Espanha, com uma época no Valência (2014/15), com o milionário Manchester City a contratar Otamendi em 2015.

Ao cabo de cinco épocas no clube da Premier League - 11 golos em 210 jogos oficiais -, Otamendi regressa a Portugal pela porta do Benfica, que defrontou em sete ocasiões pelo FC Porto: venceu quatro, empatou duas e perdeu um dos jogos.