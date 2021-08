Jorge Jesus desejou sorte a Rui Vitória, querendo ver mais um treinador português a ter sucesso internacionalmente.

Jorge Jesus voltou a desvalorizar os episódios do passado com Rui Vitória e salientou que deseja que o treinador do Spartak Moscovo tenha sucesso na Rússia. O técnico do Benfica vincou ainda que os treinadores portugueses são "os melhores do mundo".

"Não há um duelo entre dois treinadores, há um duelo entre duas equipas, em que nós fomos mais competentes. Não passou disso. O Rui Vitória vai fazer um grande campeonato na Rússia, de certeza. Vai trabalhar para ser campeão e é importante para ele e para os treinadores portugueses. Nunca tivemos nenhum treinador português a fazer uma boa carreira na Rússia, espero bem que ele possa fazer. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo, anda tudo atrás de nós, a ver o que nós fazemos", admitiu Jesus, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 sobre os russos.