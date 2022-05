Os sonhos de uma promessa do Benfica: "Sinto que contam a sério comigo"

Jevsenak venceu a Youth League e quer afirmar-se na primeira equipa do Benfica.

Titular na final da Youth League, no 6-0 sobre o RB Salzburgo, Jan Jevsenak sonha com a afirmação na equipa principal do Benfica. "Quando assinei contrato, não me prometeram nada. Mas sinto que contam a sério comigo. Vou ter de provar o meu valor na equipa B, trabalhar e mais cedo ou mais tarde vou ter uma oportunidade na primeira equipa", revelou o médio ao jornal esloveno "Sportklub".

Tendo já sido chamado a treinar com os AA, fez uma revelação: "O treinador [Nélson Veríssimo] elogiou-me pelo meu rendimento."

Focado agora na sua evolução ao serviço dos bês, o médio defensivo diz ter "uma boa visão" e fazer "bons passes longos, para o espaço". "Há muitas pessoas a dizer-me que sou o novo Matic", adiantou, admitindo que o seu modelo é... Messi.