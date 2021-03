Os seis nomes da "fornada da formação do Benfica" destacada por Vieira

Se Paulo Bernardo já foi ao banco da formação principal, Tomás Araújo, de apenas 18 anos, é visto como um novo Rúben Dias. Mas, na lista de mais bem cotados pela estrutura, estão mais nomes.

Na entrevista dada ao canal de televisão do Benfica, Luís Filipe Vieira deixou no ar a certeza da existência de uma "outra fornada a sair da formação e que tem de vir cá para cima". O JOGO foi apurar a quem se referia o líder das águias e há pelo menos seis atletas em que a estrutura do Seixal acredita que, no curto e médio prazo, irá alimentar o plantel principal. No topo dessa lista estão o médio Paulo Bernardo e o defesa-central Tomás Araújo, ambos figuras maiores da equipa B e que estão a um passo de ascender à formação de Jorge Jesus.

Paulo Bernardo é o mais bem encaminhado, até porque o jovem de 19 anos trabalha muitas vezes com o plantel principal e até já teve direito a duas presenças no banco de suplentes: frente ao Paredes, para a Taça de Portugal, e em Glasgow, com o Rangers. Os jogos não proporcionaram o seu lançamento em campo mas ficou claro que Jesus lhe vê valor e a oportunidade de integrar o plantel principal em definitivo está nos planos dos responsáveis encarnados.

Já Tomás Araújo, que renovou na terça-feira, é um caso de crescimento rápido e constante. No clube desde 2016/17, tem sido indiscutível em todas as equipas das águias e, além de central, também pode ser trinco. Esta época, com 18 anos, começou nos sub-23, onde fez sete jogos, mas depressa se tornou um pilar da equipa B, onde vai em 16 partidas. Desde o início do ano que Tomás Araújo, visto pela estrutura como tendo potencial para seguir a evolução que Rúben Dias teve, é titular e os resultados da equipa têm melhorado: em nove partidas com Tomás Araújo, as águias só perderam uma vez, agora com o líder da II Liga, o Estoril. Segundo a análise da estrutura, ao que O JOGO sabe, o central estará já ao mesmo nível, por exemplo, de Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, jogadores que têm sido opção no rival Sporting.

Nas contas de Vieira para ver a formação voltar a ter mais peso no plantel principal já estão o lateral João Ferreira, que fez cinco partidas com Jesus, e Tiago Araújo, extremo que também já se estreou nos AA, assim com Morato, central que custou 7,5 M€. Em boa posição para avançar estão, ainda, os alas Tiago Gouveia e Úmaro Embaló mas, aqui, dependentes de eventuais saídas no final da temporada.

Também na berlinda mas um degrau abaixo estará o avançado Henrique Araújo, até porque a sua eventual subida iria entrar em conflito com a afirmação de Gonçalo Ramos, ainda a tentar ganhar minutos na luta com Darwin, Waldschmidt ou Seferovic.