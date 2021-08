Os onzes de Benfica e PSV para o play off da Liga dos Campeões

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Benfica e PSV defrontam-se no Estádio da Luz na primeira mão do play off da Liga dos Campeões

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Pizzi e Grimaldo; Rafa e Yaremchuk

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meite, Gil Dias, André Almeida, Taarabt, Florentino, Gedson, Gonçalo Ramos e Vinícius

Onze do PSV: Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli, Max; van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Suplentes do PSV: Mvogo, van Lare, Teze, Obispo, Oppegård, Pröpper, Mauro Júnior, Ryan Thomas, Bruma, Fofana, Vertessen.