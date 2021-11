Os números revelam: Braga tornou-se pesadelo do Benfica de Jorge Jesus

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Arsenalistas são quem mais derrotou Jesus desde o regresso do treinador aos encarnados

Num momento atribulado, pois está há três jogos sem ganhar e somou apenas com duas vitórias nos sete encontros que se seguiram ao triunfo sobre o Barcelona, o Benfica enfrenta este domingo um teste teoricamente exigente diante de um adversário que se tornou recentemente um autêntico pesadelo.

Em quatro desafios na época passada, desde o regresso de Jorge Jesus à Luz, os encarnados - que já tinham sofrido um desaire no último jogo de Bruno Lage (ver caixa) - perderam... três. Apresentam por isso 75 por cento de derrotas, para apenas 25 por cento de sucesso, fruto de um triunfo.

Bracarenses, contra os quais o técnico tinha balanço positivo na primeira passagem pela Luz, venceram três dos quatro jogos disputados. Também problema é o FC Porto, ainda sem derrotas

Ainda que o FC Porto seja a nível interno a única equipa que resistiu totalmente ao Benfica de Jesus, com uma vitória e dois empates do conjunto de Sérgio Conceição, desde 2020/21, o Braga é o adversário que mais vezes conseguiu derrotar o emblema da águia.

Perdida a liderança na jornada anterior, face ao empate com o Estoril ao cair do pano do jogo, permitindo a ultrapassagem a FC Porto e Sporting, o Benfica vê-se proibido de novo percalço sob pena de ver fugir ainda mais os seus rivais na luta pelo título, facilitando, por outro lado, a aproximação de Braga e até de Estoril, que dividem o quarto posto na Liga Bwin.

Historicamente, o domínio das águias sobre os arsenalistas é expressivo, com 98 vitórias a seu favor em 151 partidas disputadas, mas se na primeira passagem pela Luz Jorge Jesus conseguira, apesar de algumas derrotas que causaram sofrimento - caiu da Taça de Portugal duas vezes e foi eliminado pelo Braga nas meias-finais da Liga Europa - um balanço que pode ser considerado positivo, vencendo nove dos 17 jogos e perdendo cinco, agora o cenário piorou, com uma queda na Taça da Liga, uma derrota no campeonato e a final perdida na Taça de Portugal.